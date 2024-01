Atletica Nella prima prova dei regionali di cross Il Parco Alpi Apuane detta legge a Castelfiorentino

(Di mercoledì 24 gennaio 2024)del campionato regionale di, e primo successo delche sui prati di, si impone con i propri atleti, balzando in testa alla classifica provvisoria della specialità. La società del presidente Graziano Poli si presenta alla gara con una rosa che, a quella già competitiva della passata stagione, ha aggiunto diversi giovani specialisti del. Sui 10 chilometri dell’impegnativo tracciato, si impone la giovane promessa Nicolò Bedini con una condotta di gara autoritaria e sempre al comando. Bedini ha fermato il cronometro sul tempo di 30’37“ davanti al forte Gasmin Abderrazzak di 9“. Completano il podio, la sorpresa di giornata Mattia Galliano (all’esordio con il) in 31’57“. Da ...

Antonella Palmisano farà il proprio debutto stagionale il prossimo 21 gennaio a Modugno (in provincia di Bari), dove farà un assaggio di staffetta ... (oasport)

Si è conclusa quest’oggi presso il Centro di Preparazione Olimpica ‘Giulio Onesti‘ di Roma una giornata di valutazioni funzionali in vista dei ... (sportface)

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14:30 Passaggio a metà gara in 14 minuti netti. Proiezione da record della corsa. Alè Yeman! 14:29 Nel ... (oasport)

Dedica la vittoria al nonno Amilcare Paladini, ex collega deceduto. Orsi è specializzato nelle "siepi" e nel mezzofondo veloce. Una bella vittoria e il primato personale nel Meeting di Carrara indoor ...Ma “Rodi”, come lo chiamavano amichevolmente tutti coloro che lo frequentavano, era stato in gioventù anche un campione di atletica leggera, nella specialità lancio del disco. Imponente nel fisico ...Nella splendida cornice del Castello del Valentino è stato ufficialmente svelato il prototipo della Fiaccola realizzata dagli studenti del Politecnico di Torino ...