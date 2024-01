Atleti e deportazioni | la mostra

Leggi su lanazione

(Di mercoledì 24 gennaio 2024) Lafotografica "Campioni nella Memoria", fino al 3 febbraio alla Pubblica Assistenza di Tavarnuzze, racconta per immagini le storie deglideportati nei campi di concentramento durante il periodo nazi-fascista, provenienti da diversi Paesi e discipline sportive, ma accomunati dallo stesso terribile destino. Curata da Barbara Trevisan e ospitata per forte volontà del presidente della Pubblica Pietro Giannelli, la"rappresenta un’occasione unica per onorare la memoria di coloro che hanno sofferto e per riaffermare i valori fondamentali di libertà, uguaglianza e tolleranza che sono alla base della nostra società" dichiara il sindaco Riccardo Lazzerini. Per la chiusura ufficiale alle 16 del 3 febbraio sarà presente Tiziano Lanzini, vicepresidente di Aned. Ma.Pl.