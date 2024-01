Atalanta-Udinese | in sette salteranno la gara

Il Sassuolo cerca rinforzi in difesa. Presentata un'offerta al Verona per il terzino sinistro scozzese Doig, che però è ormai... (calciomercato)

I Biglietti per Atalanta-Udinese usciranno a breve. Ecco tutte le informazioni per quanto concerne i prezzi al Gewiss Stadium Tramite il sito ... (calcionews24)

Gara valida per la ventiduesima giornata del campionato italiano di Serie A 2023/2024. I bergamaschi inseguono un posto in Champions, i friulani ... (sport.periodicodaily)

L’avventura in Coppa d’Africa di Ademola Lookman prosegue. L’attaccante dell’Atalanta è rimasto in panchina per ottanta minuti, entrando solamente ... (bergamonews)

Ciro Venerato, giornalista ed esperto di mercato Rai, ha parlato al Tg Sport dell'operazione tra Napoli e Udinese per Nehuen Perez: "Ultima call Pozzo- De Laurentiis dopo quella decisiva in mattinata.L'estremo difensore ex Atalanta, nella finale di Supercoppa italiana contro l'Inter, ha salvato più volte il risultato capitolando soltanto nei minuti di recupero grazie al gol di Lautaro Martinez che ...Perez sarà un nuovo giocatore del Napoli Quasi tutte le testate giornalistiche parlano di un accordo ormai raggiunto tra la società azzurra e l'Udinese per l'approdo del centrale alla corte di Walter ...