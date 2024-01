Atalanta | Gasperini | “Rompiamo le scatole al sistema Mi ha dato fastidio dove ci hanno piazzato il recupero con l’Inter”

(Di mercoledì 24 gennaio 2024) “Tutto ilsta spingendo verso un gruppo di squadre, una Superlega d’elite,l’rompe le. Ma sgomitando riesce sempre a essere lì”. Gian Pieroparla chiaro in una lunga intervista rilasciato a L’Eco di Bergamo. “Mi haciilcon, tre giorni dopo il Milan a San Siro. Saremo gli ultimi a recuperare, si poteva inserire nelle settimane precedenti che di spazio ce ne era…”, aggiunge. Perquesto si può considerare il terzo ciclo in nerazzurro: “Nel primo erano tutti italiani, nel secondo erano tutti stranieri. Ora andiamo verso questo terzo ciclo in cui i giocatori storici ...

L'arrivo di Hien e la battaglia per Jordan James con la Fiorentina non sono le uniche mosse dell' Atalanta nel Calciomercato di gennaio. La Dea ... (today)

