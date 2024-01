“Aspettando la Candelora” | c’è anche Vladimir Luxuria

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 24 gennaio 2024) Tempo di lettura: < 1 minuto“la”. Ospedaletto d’Alpinolo ricorda il suo cittadino onorario, Marcello Colasurdo e lo fa con un’iniziativa dal titolo “È meglio ‘na tammurriata ca ‘na guerra“, il motto dell’artista, scomparso il 5 luglio 2023. Un incontro culturale tra musica e folklore in occasione della. L’evento avrà inizio alle 14.00 del 2 febbraio. In programma il concerto degli Spaccapaese e lo “Sposalizio dei femminielli”, una sfilata nei costumi della Zeza, che vedrà i suoi protagonisti passeggiare per i vicoli del paese. Un’antica tradizione di Ospedaletto d’Alpinolo, che vedrà protagonistile bambine e i bambini della Zeza di Ospedaletto. A seguire l’installazione in ricordo di Marcello presso l’Atrio della Casa Comunale e il concerto con Gerardo Amarante e Spaccapaese. ...