Asllani | in Fiorentina-Inter ennesima grande occasione Calhanoglu decisivo

(Di mercoledì 24 gennaio 2024) Inla squadra allenata da Simone Inzaghi dovrà fare a meno di Hakan, probabilmente l’unico insostituibile dell’undici titolare a parte Lautaro Martinez. Sarà unaper il suo sostituto Kristjan, chiamato adesso a dare una risposta concreta. DA TITOLARE – Il dato su cui ripartire è abbastanza chiaro: nelle tre partite in cui l’ha fatto a meno di Hakan, la squadra non ha mai vinto. Kristjan, sostituto naturale del turco davanti la difesa, fin qui non ha mai risposto benissimo alla chiamata del mister, contrariamente da quanto fatto da Davide Frattesi, che quando chiamato a sostituire Henrikh Mkhitaryan e Nicolò Barella, da titolare o a partita in corso, ha ...

A quattro giorni dalla gara di campionato contro la Fiorentina, Denzel Dumfries ... i quali dovrebbero essere sostituiti da Kristjan Asllani e Davide Frattesi. Lo riporta Sky Sport.Tanto lavoro da fare per Inzaghi in vista di Fiorentina-Inter, gara valida per la 22a giornata ... che punterà sui sostituti naturali dei due titolari, ovvero Frattesi e Asllani. L’opinione di ...E' arrivato il momento di Asllani e Frattesi. Come scrive oggi Tuttosport, entrambi potranno dimostrare le proprie qualità al 1' e forse per una gara intera, al Franchi.