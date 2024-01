Asilo Caleppio iscrizioni a picco | Chiuderemo

Leggi su ilgiorno

(Di mercoledì 24 gennaio 2024) Lesono in calo, la scuola dell’infanzia paritaria Maria Immacolata, adi Settala, si arrende al crollo demografico. Una volta terminato l’anno educativo oggi in corso, il plesso chiuderà i battenti: già adesso non si accettano piùper il periodo settembre 2024-giugno 2025. A darne notizia è il parroco, don Maurizio Memini (nella foto) che parla di una decisione sofferta, ma non più procrastinabile. "Attualmente abbiamo 17 iscritti - spiega -; per garantire la sostenibilità economica del servizio ce ne vorrebbero almeno dieci in più. Gli ultimi due anni hanno visto la scuola attingere grosse cifre dalle casse della parrocchia. Una situazione che purtroppo non è più sostenibile". Nata negli anni Cinquanta, la paritaria diha rappresentato un punto di riferimento per ...