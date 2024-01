Ascolti tv del 23 gennaio | gran finale per La Storia Il dispetto a Signorini

Leggi su dilei

(Di mercoledì 24 gennaio 2024) Lava in onda eccezionalmente di martedì su Rai 1 in prima serata. Ma d’altro canto quella del 23è la puntata conclusiva. E questo manda all’aria i piani di Alfonsoche su Canale 5 conduce ilde Fratello. La, con Jasmine Trinca, si conclude nel più drammatico dei modi. La guerra è finita, ma ha lasciato macerie anche emotive. Useppe è malato, ha l’epilessia. La malattia incalza. Ida lo porta a fare esami, gli dà tutte le medicine. Ma Useppe, nonostante la sua allegria e la sua dolcezza, attraverso la perdita di Nino e di tutte le persone care, ha sviluppato un dolore indelebile e sembra che non voglia più vivere (leggi la nostra intervista ad Antonella Attili).invece stempera l’atmosfera colde Fratello dove ...