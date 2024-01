Ascolti TV | dati Auditel di ieri | martedì 23 gennaio 2024

Leggi su ascoltitv

(Di mercoledì 24 gennaio 2024) Idei programmi più visti di16, in prima serata, access prime time, preserale e daytime dei canali della tv generalista.tv Prima serata Su Rai1 la fiction La Storia ha totalizzato 3466 spettatori (19,37% di share); la puntata del reality Grande Fratello su Canale5 ha conquistato in media 2508 spettatori (share 18,97%), mentre la puntata del programma Le Iene su Italia1 ha realizzato 1376 spettatori (9,50%). Su Rai2 il programma The Floor – Ne rimarrà solo uno ha realizzato 1066 spettatori (6,07%), con anteprima a 899 (4,15%), mentre la puntata di Avanti Popolo su Rai3 ne ha avuti 283 (1,64%). Su Rete4 il programma di attualità E’ sempre Cartabianca ha totalizzato 734 spettatori (4,90%) e su La7 la puntata del programma ...