Arrivano le fabbriche di intelligenza artificiale | la Commissione europea istituirà anche un ufficio sull' IA

(Di mercoledì 24 gennaio 2024) Lareagisce all’impetuosa accelerazione dell’e di strumenti come ChatGpt . Un pacchetto di misure aiuterà lo sviluppo di start-up e piccole e medie imprese nell’IA per incentivare lo sviluppo di modelli e applicazioni nell’generativa. Al cuore ci saranno le «di», ecosistemi attorno ai supercomputer...

Arrivare a tagliare il 40% dai nostri costi di produzione ... i direttori di produzione mettono a punto un mix che sfrutti al massimo la manodopera presente in fabbrica, senza sovraccaricare o al ...Senza considerare l’indotto da migliaia di persone nell’Etna valley siciliana. Per la fabbrica di Enel Green Power è arrivato di recente un nuovo Ceo, Stefano Lorenzi, che proprio in questi giorni ha ...