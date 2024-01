Armi all’Ucraina | maggioranza in fibrillazione Foti Fdi contro il leghista Romeo | “Posizione personale | non del governo”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 24 gennaio 2024) L’ordine del giorno della Lega per chiedere una soluzione diplomatica alla guerra in Ucraina e, di fatto, lo stop all’invio dia Kiev divide ladi. Se iltace, il capogruppo di Fratelli d’Italia Tommasoparlando col Fatto definisce quella del capogruppo Massimilianouna “” e “non del”. Negli stessi minuti a mettere in difficoltà ancora di più laci pensa il M5S: il capogruppo al Senato Stefano Patuanelli annuncia che il suo gruppo sottoscriverà l’ordine del giornoe che voterà a favore. Alle 15, alla presenza del ministro della Difesa Guido Crosetto, in Senato inizierà il dibattito sul decreto che proroga ...