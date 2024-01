‘ARF’ | ambientato nella seconda guerra mondiale dal 25 gennaio nelle sale

Leggi su spettacolo.periodicodaily

(Di mercoledì 24 gennaio 2024) Il 25, inoccasione della Settimana della Memoria, il lungometraggio ARF scritto da Anna Russo e diretto da Simona Cornacchia e Anna Russo escecinematografiche. Di cosa parla ARF? il film è un dramedy che ci trasporta nel mezzo di unaispirata alladove un Mowgli del XX° Secolo, salvato e allevato da una cagnolina, trova il coraggio per sfidare nientedimeno che il Dittatore in persona. Il progetto si inserisce a pieno titoloiniziative organizzate ogni anno per il 27, Giorno della Memoria. Sinossi ARF è un bambino, ma non sa parlare, abbaia. Però ha un ottimo fiuto e un carattere adorabile. Nato in un paese in, è salvato da Bianca, una ...