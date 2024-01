Arezzo | muore 21enne investito dal treno Circolazione ferroviaria paralizzata

Arezzo, 24 gennaio 2024 – È deceduta la persona investita da un treno in prossimità di Arezzo: si tratta di un 21enne. Sulla dinamica di quanto accaduto si fa strada l'ipotesi che si tratti di un ...Calcio in lutto per la morte a soli 44 anni del carpianese Giuseppe Ticli, campione del calcio che ha militato anche in serie B. Classe 1979, sposato e padre di due figli, Ticli è morto giovedì mattin ...AREZZO Il tema mense scolastiche torna a scaldare gli animi in città. "Ci chiediamo come sia possibile continuare a utilizzare ...