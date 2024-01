Arbitri | l'Aia replica | 'Accuse inaccettabili e anonime | portate prove Fiducia a Rocchi'

(Di mercoledì 24 gennaio 2024) Momento rovente per gliitaliani, nel mirino della critica: l'AIA, Associazione Italiana, non ci sta. La direzione di gara...

La trasmissione “Le Iene” ha intervistato un arbitro di Serie A attualmente in attività. L’intervista andrà in onda nella puntata di questa sera. ... (ilnapolista)

La Serie A si prepara a tornare in campo con le gare del fine settimana. Intanto l’Aia ha diramato le designazioni arbitrali: ecco i fischietti del weekend Archiviata la Supercoppa Italiana finita tra ...In casa Aia sono ore caldissime. Le accuse di un arbitro di Serie A intervistato da ‘Le Iene’ hanno gettato ulteriore benzina sul fuoco in quello che è un momento delicatissimo per l’Associazione ...Tutti i dettagli Carlo Pacifici, presidente dell’AIA, ha risposto con una nota ufficiali alle accuse arrivate a Le Iene da un arbitro anonimo di Serie A. PAROLE – «L’associazione italiana arbitri ...