Arbitri contro Le Iene | “Accuse inaccettabili”

(Di mercoledì 24 gennaio 2024) L'Aia prende posizione dopo il servizio della trasmissione GliLe. L'associazione italiana(Aia) si scagliala trasmissione di Italia 1 per un servizio che, con una testimonianza attribuita ad un arbitro che, in forma anonima e con voce 'mascherata', denuncia anomalie nel sistema arbitrale, con fischietti favoriti e altri penalizzati.

Partiamo da un dato di fatto conclamato a livello mondiale: gli arbitri italiani sono bravi. Questo è appurato perché la palestra di un campionato come il nostro, che avrà sicuramente perso appeal ...Gli arbitri contro Le Iene. L'associazione italiana arbitri (Aia) si scaglia contro la trasmissione di Italia 1 per un servizio che, con una testimonianza attribuita ad un arbitro che, in forma ...Le parole di Carlo Pacifici, presidente dell’AIA, dopo le confessioni di un arbitro anonimo a Le Iene. Tutti i dettagli Carlo Pacifici, presidente dell’AIA, ha risposto con una nota ufficiali alle ...