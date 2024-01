Approvata la legge sullo psicologo di base | sarà presente in ogni Casa di Comunità

Leggi su bergamonews

(Di mercoledì 24 gennaio 2024) Bergamo. E’ stataoggi in Consiglio Regionale lache istituisce il servizio di psicologia delle cure primarie. Frutto di un lavoro bipartisan, laha visto durante l’iter in commissione sanità la condivisione di emendamenti delle diverse forze politiche, portando ad una proposta unitaria. Lodel servizio di cure primarie è una figura che opererà all’interno della rete territoriale delle strutture di prossimità, tra cui le Case di, in relazione ai problemi psichici dei pazienti e dei loro familiari e in stretta cooperazione con il medico e le altre figure specialistiche della sanità. Il servizio di psicologia delle cure primarie potrà svolgere azioni di prevenzione, diagnosi e intervento precoce rispetto alle diverse forme di disagio psicologico; orientamento e ...