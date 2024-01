Appalti truccati in Sicilia | arrestato il deputato regionale del PD Dario Safina

Leggi su quifinanza

(Di mercoledì 24 gennaio 2024) Dopo il caso Pozzuoli, una nuova tegola travolge il Pd. Ildel consigliodella, eletto nelle liste del Partito Democratico, è statomercoledì mattina dai carabinieri di Trapani. L’accusa mossa nei suoi confronti dalla procura della cittàna è di corruzione e turbativa d’asta.avrebbe truccato una gara d’appalto per la manutenzione dell’illuminazione pubblica di Trapani ai tempi in cui era assessore ai lavori pubblici del comune. L’inchiesta ha portato anche al divieto di dimora a Trapani ed Erice del direttore generale e del direttore amministrativo della società che gestisce la raccolta dei rifiuti in città, Trapani Servizi spa. Anche per loro si prospetta il reato di turbativa d’asta per ...