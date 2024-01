Anziano travolto da un motociclista È gravissimo

Leggi su ilgiorno

(Di mercoledì 24 gennaio 2024) Un pensionato di 78 anni è ricoverato in gravissime condizioni all’ospedale Sant’Anna, a causa delle ferite rimediate in un incidente avvenuto ieri mattina alle 9.30 in via Dante. L’uomo stava attraversando la strada all’incrocio con via Don Guanella, a ridosso delle strisce pedonali. quando è stato investito da una moto guidata da un cinquantenne. Nell’urto il pedone è stato sbalzato a terra, e fin da subito ha mostrato conseguenze non lievi. Tuttavia le sue condizioni si sono aggravate nel giro di pochi minuti, e il trasporto verso il pronto soccorso, da parte del 118, è avvenuto in codice rosso. Qui i medici lo hanno ulteriormente stabilizzato e ricoverato con prognosi riservata. Gli sono state diagnosticate diverse fratture.