Anticipazioni Verissimo 27 gennaio 2024 | gli ospiti

Leggi su gossipitalia.news

(Di mercoledì 24 gennaio 2024) Heidi Baci senti che attacco a Massimiliano Varrese a cui da le colpe: non ero più libera…Giulia Salemi un progetto di moda casual che infiamma i fan: “E’ un giorno speciale”Heidi Baci dopo il Grande Fratello torna in TV con una nuova avventura? L’indiscrezione, ledel 27: Silvia Toffanin annuncia gliche intervisterà sabato 27alle 16.30 su Canale5, LEDEL 27: SVELATI GLI- Manca sempre meno al nuovo weekend di, amatissima trasmissione televisiva in onda ogni sabato e domenica alle ore 16.30 su Canale 5. Scopriamo insieme chi ci sarà con Silvia Toffanin. ...