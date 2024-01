Anticipazioni Uomini e Donne 24 gennaio | dopo la scelta di Cristian | un altro inaspettato colpo di scena

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di mercoledì 24 gennaio 2024) Anche oggi ci sarà il consueto appuntamento con, il noto dating show condotto da Maria De Filippi, che va in onda dal lunedì al venerdì alle 14,45 su Canale Cinque. Siete curiosi di sapere cosa succederà nella puntata di oggi? Scopriamolo insieme nel dettaglio. Alessio Pili Stella(ilcorrieredellacitta.com)Unincredibiledinella trasmissione Nella scorsa puntata c’è stata l’inaspettatadel giovane tronista romanoForti, che ha fatto commuovere tutti. La, infatti, non è avvenuta in studio come di consueto, ma è stata fatta durante un’esterna e alla fine la corteggiatrice che ha avuto la meglio è stata Valentina Pesaresi, la ventiduenne romana molto ...