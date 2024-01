Anteprima F1 2024 Sauber in gioco

Leggi su sport.periodicodaily

(Di mercoledì 24 gennaio 2024) Il team conosciuto lo scorso anno come Alfa Romeo è in fase di costruzione prima di diventare formalmente il factory team Audi nel 2026. Con le prestazioni in tale veste come obiettivo finale, la squadra è meno concentrata sul futuro immediato. Questo non significa che abbia cancellato ile il 2025, tutt’altro, ma significa che la misura del successo è diversa. I risultati saranno importanti in una certa misura, ma non saranno l’unico fattore determinante per Andreas Seidl. Si concentrerà invece sui processi, su una strategia più ampia e sull’acquisizione e l’implementazione di nuove risorse, umane e non. Si tratta di un compito importante in Formula 1, soprattutto in un settore così competitivo come quello degli ultimi anni. Anche lo sviluppo degli ultimi anni non è stato banale per il team svizzero. Alla fine del 2022, è rimasta indietro ...