Anteprima F1 2024 Alpine

(Di mercoledì 24 gennaio 2024) Il 2023 è stato un anno turbolento per il Team Enstone, dall’arrivo di un nuovo pilota, Pierre Gasly, alla partenza di due figure dirigenziali di spicco a metà stagione. Nonostante tutto, l’ha ottenuto il sesto posto nel campionato costruttori con due podi. Tuttavia, questi risultati di alto livello sono stati compensati da prestazioni in cui la squadra è stata invisibile. Per quella che rimane la squadra ufficiale di Renault, a prescindere dal marchio, non era abbastanza. Ecco perché Otmar Szafnauer e Alan Permane hanno lasciato la squadra, quest’ultimo dopo 34 anni di lavoro. Il motivo delle loro uscite è stato lo scollamento tra il desiderio di Renault di ottenere risultati entro un determinato periodo di tempo e la convinzione di Szafnauer e Permane che ciò non fosse realistico. Il duo credeva che il processo di ricostruzione sarebbe stato più ...