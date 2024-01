Animali vittime di violenze – A Palermo nasce un pool di donne contro i reati L’Oipa | “Altre procure seguano l’esempio”

Il gruppo "Chiesina e le sue frazioni" interviene in tema di cani randagi e animali domestici. "Nelle scorse settimane alcuni cittadini ci hanno segnalato difficoltà nel far soccorrere un cane urtato ...Un pool di sole donne alla Procura della Repubblica di Palermo per indagare sui reati di cui sono vittime gli animali. Pool di donne contro i maltrattamenti sugli animali I quattro sostituti ...Un pool di magistrati - composto da sole donne - per indagare sui reati di cui sono vittime gli animali. Dello speciale gruppo di lavoro, coordinato dall'aggiunto Ennio Petrigni e voluto dal ...