Angelino? No | Angeliño! Tutto sullo spagnolo ad un passo dalla Roma

(Di mercoledì 24 gennaio 2024) Laè concentrata sul calciomercato con il chiaro obiettivo di regalare all’allenatore Daniele De Rossi una squadra competitiva per la seconda parte di stagione. L’esordio del nuovo tecnico contro l’Hellas Verona è stato vincente e la squadra è in campo per preparare la sfida di lunedì contro la Salernitana. La dirigenza è in contatto per rinforzare la fascia sinistra dopo l’infortunio di Leonardo Spinazzola e ha individuato il profilo giusto in Angeliño, ex Manchester City e Lipsia. Secondo quanto riporta Sky Sport la trattativa è a buon punto e a breve potrebbe arrivare la fumata bianca. Il 27enneha iniziato la stagione al Galatasaray, collezionando 19 presenze fra campionato e coppe Europee. Alla prossima sarebbe scattato l’obbligo di riscatto fissato a 6 milioni di euro ma i turchi hanno deciso di non esercitare il riscatto ...