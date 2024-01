Angelina Mango | porto a testa alta il mio nome a Sanremo

(Di mercoledì 24 gennaio 2024) Con Ci pensiamo domani (triplo disco di platino) e Che t'o dico a fà (disco di platino),- 200 milioni di streaming - è stata la rivelazione del 2023. E il 2024 non sarà da meno, con la prossima partecipazione al festival dicon il brano La Noia e una serie di concerti nei club già annunciati. Un talento, il suo, che non è solo Dna, figlia die di Laura Valente. «...

