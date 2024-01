Angelina Mango porta ‘La noia’ a Sanremo | «Sul palco mi piace essere musica anche col corpo»

(Di mercoledì 24 gennaio 2024) Ha conquistato il grande pubblico grazie alla partecipazione ad Amici ma la storia d’amore dicon laarriva da molto, molto lontano. E insieme da estremamente vicino, considerando che entrambi i suoi genitori hanno calcato ildel teatro Ariston. Ora tocca a lei che, forte di una serie di successi centrati negli ultimi mesi,al Festival diil brano La noia. Che di noioso non ha proprio nulla. Scritto dainsieme a Madame e composto dalle sesse con lo zampino di Dardust che ne firma la produzione con E.D.D., il pezzo sorprende e conferma la stagione aurea della giovane. A pochi giorni dal debutto sanremese, incontriamo l’artista a Milano per scoprire qualcosa in più su questo momento e sui ...

