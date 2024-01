Angelina Mango | «A Sanremo con ?Noia? | una risalita verso la felicità Ecco quale sarà il mio gesto scaramantico»

A Sanremo 2024 “La noia” di Angelina Mango si trasforma in un’occasione per scoprire cose nuove. Durante il Festival non sarà solo un semplice stato d’animo, ma una vera e propria moneta di scambio: ...«L’adrenalina Per adesso è al 70% ma credo salirà via via che mi avvicinerò alla prima esibizione», confessa Angelina Mango. Palcoscenico complicato, ...Il ritmo c’è, ma non si sa mai dove approderà. Non stupisce dunque che Angelina Mango l’abbia scelta per “La noia”, in gara al Festival di Sanremo, dove alla passione latina si aggiunge il fragore del ...