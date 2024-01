Andreea Rabciuc | trovata una sciarpa | è giallo «Sul corpo nessun segno di violenza»

(Di mercoledì 24 gennaio 2024) Nel casolare dell?orrore sulla Montecarottese non sarebbero state trovate tracce di sangue. E quella che, in un primo momento, sembrava essere una corda è in realtà un pezzo di...

Non avrebbe rilevato segni di traumi violenti e fratture l'autopsia eseguita sui resti scheletrici recuperati dai carabinieri sabato 20 gennaio in un ... (tg24.sky)

Il cadavere decomposto di Andreea Rabciuc, 27 anni, romena, è stato trovato in un casolare fatiscente vicino al luogo in cui era stata vista per l'ultima volta a Montecarotto.Che, stando a quanto emerso all’epoca delle primi indagini, la 27enne Andreea Rabciuc non indossava al momento della scomparsa. Un altro mistero che si aggiunge al già fittissimo giallo iniziato 22 ...Tutte le anticipazioni sul programma condotto da Federica Sciarelli, al centro della puntata il caso Andreea Rabciuc, la giovane scomparsa e appena ritrovata ...