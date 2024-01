Andreea Rabciuc | chi era la 27enne? Stasera a Chi l’ha visto

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di mercoledì 24 gennaio 2024) L’appuntamento con Federica Sciarelli e i cold case proposti dalla giornalista e conduttrice di Chi? in onda in prima serata su Rai 3 anche, mercoledì 24 gennaio, torna puntuale., il caso dellaa Chi– (ilcorriredellacitta.com)Oggi la puntata sarà incentrata sul rinvenimento dei resti umani in un casolare di Castelplanio ad Ancona che gli inquirenti ritengono siano delladi Jesi,, scomparsa il 12 marzo del 2022. Un’ipotesi che dovrà essere avvalorata dai risultati degli esami del Dna. L’autopsia sui resti umani rinvenuti in un casolare L’autopsia effettuata nella giornata di martedì dovrebbe dare ulteriori risposte agli ...