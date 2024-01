Andreea e i segreti del casolare Il cadavere è rimasto sempre lì

(Di mercoledì 24 gennaio 2024) Èneldi Castelplanio il corpo, ritrovato sabato scorso, ormai allo stato di uno scheletro, che apparterrebbeRabciuc, la 27enne romena scomparsa il 12 marzo del 2022 in Vallesina, lungo la Montecarottese. Ne è convinta la Procura di Ancona a cui resta da sciogliere uno dei tanti punti oscuri di questo caso. Il corpo era lì ma potrebbe essere stato in una zona diversa del rudere rispetto alla scala lungo il quale sono stati trovati i suoi resti, solo ossa e vestiti. Questo giustificherebbe anche la "svista" di chi è entrato nelappena quattro giorni dopo la scomparsa della giovane, il 16 marzo 2022. Uno dei proprietari dell’immobile aveva trovato un vetro di una finestra sul retro rotto e lo aveva segnalato ad un maresciallo incontrato per la strada, non ...

Ne sono convinti gli inquirenti, anche se il crollo del solaio o gli animali potrebbero averlo mosso. Questo spiegherebbe perché non sia stato trovato prima. Un testimone: "Devono averla portata in au ...C’è da partire da un dato concreto: le ossa analizzate lunedì pomeriggio dal professor Adriano Tagliabracci non presentavano segni visibili di violenza, nessuna frattura. Ciò non toglie nulla ...Il casolare: luogo del ritrovamento Il casolare in rovina, teatro di questo inquietante ritrovamento, si erge isolato e silenzioso, celando forse i segreti di questo caso. La vicinanza al luogo ...