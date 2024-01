Andrea Giambruno alla riscossa | va a sorpresa al compleanno di Giorgia Meloni | aria di riavvicinamento

(Di mercoledì 24 gennaio 2024) Un evento privato sta riacutizzando le voci di un possibiletra la premier italianae il giornalista di Mediaset. Ildi, celebrato a casa della sorellanna, sembra essere stato l’occasione per un nuovo incontro tra i due, come mostrano le foto pubblicate sul profilo Instagram di “Diva e Donna” e riprese da Dagospia., che ha compiuto 47 anni lo scorso 15 gennaio, e, 43 anni, avevano posto fineloro relazione lo scorso ottobre. La presidente del Consiglio annunciò la fine della loro storia decennale, dquale è nata una figlia, con un post sui social che recitava: “La nostra storia finisce ...

