Anaao Assomed | ' Ue conferma | ci spettano 4 mld per ferie non godute'

(Di mercoledì 24 gennaio 2024) Milano, 24 gen. (Adnkronos Salute) - "Con sentenza del 18 gennaio 2024 la Corte di giustizia europea dà ragione adche già nel 2021 aveva denunciato il mancato riconoscimento di 5 milioni di giornate dinone 4 miliardi di euro non corrisposti". Lo sottolinea l', sind

C.O.I.N.A, il Coordinamento infermieri stico Autonomo, sarà al fianco del Nursing Up, Sindacato Nazionale infermieri , e dei sindacati dei medici , ... ()

La Legge di bilancio non è ancora stata definitivamente approvata, ma i medici sono già sul piede di guerra ed annunciano un nuovo sciopero a ... (notizie)

Lo Stato deve a medici e dirigenti sanitari circa 4 miliardi di euro per le oltre 5 milioni di giornate di ferie accumulate negli anni e non godute ... (ilfattoquotidiano)

Lo sottolinea l'Anaao Assomed, sindacato dei medici dirigenti del Servizio sanitario nazionale, dopo che la Corte Ue ha stabilito che le ferie annuali retribuite sono un diritto fondamentale del ...Le ferie non godute vanno monetizzate, anche quelle dei medici italiani. La Corte di Giustizia europea e il credito da 4 mld.La Corte di Giustizia Europea ha stabilito che le ferie annuali retribuite sono un diritto fondamentale del lavoratore del settore pubblico e non possono essere negate o limitate in caso di ...