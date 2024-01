Amore finito tra Paperdi Caserta e Nicola Mei

(Di mercoledì 24 gennaio 2024). Lacomunica di aver risolto consensualmente il rapporto con il giocatoreMei. La Juve2021 ringrazia l’atleta per il contributo offerto al raggiungimento degli obiettivi societari, dimostrando, nel corso della sua permanenza a, impegno, professionalità e passione e gli augura le migliori fortune per il prosieguo della sua carriera sportiva.

Stasera a Striscia, Lucci cerca l’egemonia culturale della destra e trova uno scoop. Il deputato FdI Gimmi Cangiano e Valeria Marini si sono lasciati ...Dopo l’abbraccio dato nel corso della diretta il pubblico, come riportato testualmente dal sito “Fanpage“, ha chiesto in gran coro un bacio ma entrambi si rifiutano: “L’amore non è mai finito, ma ...Gigi D’Alessio è finito recentemente al centro del gossip per la sesta paternità infatti la compagna Denise Esposito aspetta il secondo figlio. Proprio oggi Francesco D’Alessio, il primo figlio della ...