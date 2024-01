Amichevoli | oggi in campo Sassuolo-Virtus Verona | ecco il risultato

Meno di due mesi all'inizio del Torneo delle Regioni, con i gironi e i calendari svelati lunedì scorso: edizione numero 60 che si terrà in Liguria, dal 23 al 29 marzo. Prosegue, quindi, senza sosta il ...Amichevole di meta' settimana per il Sassuolo che nella prossima giornata di campionato affrontera' il Monza. I neroverdi hanno battuto 5-1 la Virtus Verona, formazione militante in Serie C. Ospiti in ...La Roma oggi scende in campo con l'Al Shabab per l'amichevole organizzata con lo sponsor Riyadh Season. La gara comincia all'Al Awwal Park, dove è stata giocata la finale di Supercoppa italiana in ...