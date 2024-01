Amianto | morta per mesotelioma | Enel condannata a pagare 130mila euro alla figlia

Leggi su lanazione

(Di mercoledì 24 gennaio 2024) Pisa, 24 gennaio 2024 – Luigia Cheli doveva lavare le tute degli operai in servizio alle centralidi Serrazzano e Larderello (Pisa), e svolgere altre mansioni come pulire le turbine, i trasformatori (di vapore in energia), la sala macchine, mansioni che avvenivano quando i macchinari erano aperti a stretto contatto con le polveri di, presenti anche nei magazzini generali e nella mensa aziendale, essendo i forni coibentati con il pericoloso minerale. Aveva anche il compito di imbre e rammendare le balle e i contenitori di borace. Luigia Cheli viveva a Monteverdi Marittimo, sulle splendide colline che dall’ultimo lembo della provincia di Pisa guardano il mare della costa livornese; aveva lavorato perper circa 14 anni, dal 1969 al 1983; gli ultimi nove come dattilografa e segretaria. Poi la ...