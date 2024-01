Amianto killer | la figlia di Luigia Cheli | Nessuno riporterà indietro mia madre

Leggi su lanazione

(Di mercoledì 24 gennaio 2024) Pisa, 24 gennaio 2024 - "Credevo che questa sentenza mi avrebbe alleggerita ma in realtà non è stato così,mi restituirà mia". A parlare con la voce rotta dall'emozione è Daniela Barsotti,di, la donna nata a Volterra e residente a Monteverdi Marittimo in provincia di Pisa, che aveva lavorato per 14 anni nelle centrali Enel di Serrazzano e Lardarello con varie mansioni. Nel gennaio 2017, a 26 anni dalla data del pensionamento, è arrivata la diagnosi di mesotelioma pleurico epiteliomorfo che, dopo mesi di agonia, nel settembre dello stesso anno, portòalla morte. Il Tribunale di Roma ha condannato l’Enel per la morte di mesotelioma per l’esposizione ad. Il colosso dell’energia dovrà corrispondere la somma di 130.642 ...