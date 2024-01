Altro che uccellini Giordano svela cosa sentono a Bologna

Leggi su iltempo

(Di mercoledì 24 gennaio 2024) Limite a 30 all'ora, fioccano le polemiche sulla misura presa dal sindaco di. Ne ha parlato anche Marionel suo editoriale all'inizio della puntata di "Fuori dal coro" in onda il 24 gennaio su Rete4. Bentornati a una nuova puntata di #Fuoridalcoro Ci state seguendo? Siamo in onda ora su #Rete4 e in streaming su #Mediasetinfinity pic.twitter.com/kNcY8ktGvU — Fuori dal coro (@fuoridalcorotv) January 24, 2024 "Non si può più andare veloce. Bisogna andare piano per essere verdi, per essere green. per essere giusti bisogna andare a 30 all'ora. Il green ce lo chiede e in tutta la città dientra in vigore il limite dei 30 all'ora. Se vai a 35 o 36 zac e ti arriva già la multa. Troppo veloce perché il Comune didice che ridurre la velocità delle auto consente di dare più ...