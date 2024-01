Almanacco di oggi mercoledì 24 gennaio | nel 1974 | dopo 28 anni di resistenza nella giungla di Guam | fu catturato il sergente Shoichi Yokoi

Nel 1960 il batiscafo Trieste scese fino a 10.916 metri. Nel 1984 lo “sceriffo” toccò i 51,151 chilometri coperti in un’ora (repubblica)

Almanacco di oggi - lunedì 22 gennaio : la sentenza “Roe contro Wade” per il diritto all’aborto negli Usa

Nel 1908 Katie Mulcahey fu arrestata a New York, in base all’“ordinanza Sullivan” che proibiva alle donne di fumare in pubblico (repubblica)