Allarme dal capo dell’esercito UK | “Britannici siano pronti a combattere contro Putin”

Leggi su thesocialpost

(Di mercoledì 24 gennaio 2024) In un discorso sorprendentemente diretto pronunciato a Twickenham, Londra, ildi Stato maggiore delle forze britanniche, Patrick Sanders, ha lanciato un messaggio inquietante ai civili, in particolare a quelli che appartengono alla “generazione pre guerra“. Ha affermato che potrebbe essere necessario per loro prepararsi auna guerrala Russia di Vladimir, se ciò diventasse necessario. Questa dichiarazione ha immediatamente sollevato preoccupazioni e interrogativi, tanto che il ministero della Difesa britannico ha dovuto chiarire che al momento non è previsto il ritorno alla leva obbligatoria, abolita nel 1960. Tuttavia, l’avvertimento di Sanders rimane una testimonianza della crescente tensione e preoccupazione per le attuali dinamiche geopolitiche. Sanders ...