Allarme bomba al teatro Oscar | arrivano gli artificieri | strada chiusa al traffico

Leggi su ilgiorno

(Di mercoledì 24 gennaio 2024) Milano – La chiamata è arrivata attorno alle 14 di oggi: “C'è unaal”, ha detto la persona al telefono, per poi riattaccare. La segnalazione ha fatto subito scattare le misure di sicurezza attorno allo spazio culturale, che si trova in via Lattanzio: laè stataaldagli agenti della polizia locale. Sul posto sono arrivati i carabinieri della Compagnia Monforte, glie le unità cinofile dell'Arma per verificare l'attendibilità dell'alert: al momento, stando a quanto risulta, non è stato trovato alcun riscontro alla presunta presenza di un ordigno. Le verifiche sono ancora in corso.