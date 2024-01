Alla Camera si discute sul non diritto all’aborto “anche in caso di stupro”

Leggi su luce.lanazione

(Di mercoledì 24 gennaio 2024) L’aborto non è mai giusto, “Non è un, è inaccettabileindi“. Parole gravissime, inquietanti, che fanno accapponare la pelle. Parole che sarebbero state pronunciate durante un convegno del Centro studi politici e strategici Machiavelli che si è tenuto ieri, graziemediazione di un deputato della Lega. Oggi, però, l’esponente del Carroccio Simone Billi smentisce queste dichiarazioni: “Io contro la legge 194? Ma no, dai, certo che deve restare…”. Facciamo un passo indietro e cerchiamo di capire quello che è successo,perché si parla di un argomento delicato quanto discusso: l’aborto, in Italia, è uno dei diritti più difficili da far valere per le donne ancora oggi, nonostante siano trascorsi oltre 40 anni ...