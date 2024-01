Algeria | UFFICIALE | esonero per il ct Belmadi

Leggi su calcionews24

Djamel Belmadi non è più il commissario tecnico dell'Algeria dopo la clamorosa eliminazione ai gironi di Coppa d'Africa. Lo ha annunciato con una nota il presidente della federazione algerina, Walid Sadi. NOTA – Ho incontrato l'allenatore della Nazionale, il signor Djamel Belmadi, per discutere le conseguenze di questa amara eliminazione, e abbiamo raggiunto un accordo amichevole per sciogliere il nostro legame e interrompere il contratto che legava l'allenatore alla Federazione algerina di calcio. Ringraziamo Djamel Belmadi per tutto quello che ha fatto per la squadra e gli auguriamo buona fortuna per il resto della sua carriera.