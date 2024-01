Alexander Zverev fa l’impresa ed elimina Alcaraz agli Australian Open!

Leggi su oasport

(Di mercoledì 24 gennaio 2024) Saràl’avversario di Daniil Medvedev nella semifinale degliOpen 2024. Il tennista tedesco riesce ad avere la meglio su Carloscon il punteggio di 6-1 6-3 6-7 6-4 in poco più di tre ore; l’iberico (che perde così la chance di poter diventare numero 1 al mondo) gioca sotto il par per oltre due set, tornando in auge proprio quando si ritrova a rispondere per non perdere al terzo, ma poi il tedesco non trema, uscendo vincitore nei momenti chiave della sfida e chiudendo così una partita meritata, tornando al penultimo atto dell’Happy Slam dopo quattro anni e avvicinando il quinto posto nel ranking mondiale. Primo set senza storia:sembra non sentire la palla, compiendo errori in serie. Ne arrivano tre in fila nel primo turno di battuta e uno ...