Alex Vinatzer torna a sciare come sa ed é in corsa per il podio a Schladming! Strasser guida la prima manche

(Di mercoledì 24 gennaio 2024) Da Kitzbuehel a Schladming è ancora Linusa comandare la classifica. Continua l’ottimo momento di forma del tedesco che conduce dopo ladello slalom in notturna sulla Planai. Nonostante un po’ di pioggia il manto ha tenuto benissimo,dimostrano gli inserimenti dal secondo e terzo gruppo di merito, compreso il nostroha fatto la differenza nel tratto centrale, riuscendo poi a chiudere al meglio. La lotta per la vittoria e per ildavvero apertissima. Al secondo posto c’è il norvegese Timon Haugan (pettorale 12), staccato appena di 10 centesimi dalla vetta. Terzo il francese Clement Noel con un ritardo di 36 centesimi da, mentre quarto è l’altro norvegese Atle Lie McGrath ...

I più vicini al tedesco sono Timon Haugan (+0.10) e Clement Noel (+0.36). Molto bene Alex Vinatzer (+0.67), quinto e in corsa per il podio. Qualificato anche Tommaso Sala (13°, +1.42). Serata di gala ...Prima manche sulla Planai (la 2^ dalle ore 20.45), dove va in scena la sesta gara di CdM tra i pali stretti: Zenhaeusern recupera dal problema alla schiena e parte con ...Massimiliano Ambesi ha fatto il punto della situazione per quanto concerne le discipline tecniche maschili della Coppa del Mondo 2023-2024 di sci alpino durante l'ultima puntata di "Salotto Bianco", t ...