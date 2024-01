Alex Vinatzer spreca ancora | Strasser fa il bis nello slalom di Schladming Sala in top10 sulla Planai

Leggi su oasport

(Di mercoledì 24 gennaio 2024) Continua il momento magico di Linus. Il tedesco non si ferma più e conquista la vittoria anche nella night race di, trionfando per la quinta volta in carriera in Coppa del Mondo, la seconda nel giro di tre giorni, visto il successo di domenica a Kitzbuehel. Un uno-due che mancava alla Germania addirittura dal 1990, quando Armin Bittner vinse prima a Kranjska Gora e poi proprio a. Dopo aver chiuso la prima manche in testa,si è trovato a scendere dopo l’eccellente prova di Timon Haugan, ma il tedesco è in pienissima fiducia e non ha sbagliato nulla nella seconda manche, guadagnando anche sul norvegese, che alla fine ha pagato 28 centesimi di ritardo. Una gara a parte per i primi due, visto che il distacco sale sopra il secondo dal terzo posto del francese Clement Noel (+1.02), che ...