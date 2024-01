Alex Britti annuncia un appuntamento live imperdibile

(Di mercoledì 24 gennaio 2024)continua a regalare emozioni e sorprese ai suoi ascoltatori. Dopo un anno impegnativo, ma soddisfacente, tra appuntamentie l’uscita di nuovi singoli, adesso il cantautore inaugura il 2024 con uno strepitoso annuncio. Negli anni i suoi brani si sono riscoperti dei veri e propri tormentoni, manon abbandona la sua chitarra, anzi si è divertito negli ultimi mesi ad esplorare nuove frontiere sonore. Seguendo la scia del pop e del cantautorato, che da sempre hanno caratterizzato la sua carriera, l’artista ha tentato nuove sperimentazioni. Ma adesso non vede l’ora di poter tornare nella dimensione deicon altre sorprese per il pubblico.un nuovo concerto, foto Courtesy of Press Office ...

Nonostante questo rapporto viscerale , non vuole fare l'amico: ' Non potrei pensare alla mia vita lontana dal rapporto quotidiano con mio figlio . ... (247.libero)

Roma – Dopo un’intensa estate di concerti con l’ Alex Britti Live 2023 che lo ha visto protagonista dei principali festival in giro per l’Italia, ... (lopinionista)

Nell’aria di Sanremo non si respira solamente il profumo dei fiori, ma anche l’aroma intenso e penetrante del caffè. La celebre bevanda è stata negli anni una vera fonte d’ispirazione per i cantanti c ...Notizia non disponibile. Puoi guardare la prima pagina.Il tempo va, passano le ore cantava Alex Britti in una famosa canzone, con Jordan Henderson che si avvia sempre più a vestire la maglia della Juventus.