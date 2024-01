Alessia Pifferi | indagata l’avvocatessa che la difende Perquisizione per le psicologhe accusate di favoreggiamento

(Di mercoledì 24 gennaio 2024) Milano – Sono indagate pere falso ideologico e sono in corso le perquisizioni dalla polizia penitenziaria nello studio delle 2del carcere di San Vittore che hanno redatto una relazione da cui risultava che, la mamma accusata di omicidio pluriaggravato per avere lasciato morire di stenti, nel luglio 2022, la figlia Diana di 18 mesi, aveva un quoziente intellettivo pari a quello di una bambina di 7 anni. ÈanchePontenani,chela mamma accusata di aver lasciato morire la figlia. Il pm Francesco De Tommasi aveva contestato la relazione che era stata depositata nella scorsa udienza basata sui colloqui con le: avrebbero "convinto" la donna a ...

Sono in corso le perquisizioni a casa delle due psicologhe che somministrarono i test in carcere e da cui emerse un deficit cognitivo di Alessia Pifferi, la donna accusata di avere abbandonato per cinque giorni la figlia Diana. Stamattina la polizia penitenziaria ha effettuato una perquisizione. Il pm Francesco De Tommasi aveva contestato la relazione basata sui colloqui con le psicologhe: avrebbero fornito alla donna una tesi difensiva alternativa, un possibile vizio di mente. Falso ideologico e favoreggiamento le accuse, oggi sono state perquisite: avrebbero fornito alla 37enne una tesi difensiva alternativa, un possibile vizio di mente.