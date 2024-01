Alessia Masaracchia | “Far pagare il cinema a un neonato? Un’ingiustizia | giusto denunciare”

Leggi su ilgiorno

(Di mercoledì 24 gennaio 2024) Bergamo 24 gennaio 2024 – L’arrabbiatura, dice, non le è ancora passata. Anche se sono passati ormai quattro giorni dall’episodio che, grazie alla sua denuncia, sta facendo il giro dei social., 36 anni, di Serina, piccolo comune della Bergamasca di 2mila abitanti, situato nell’omonima valle, una laterale della Valle Brembana, non ci ha pensato due volte aquello che le è accaduto nel tardo pomeriggio di sabato. Aveva programmato una serata alcon tre amici per andare a vedere l’ultimo film di Leonardo Pieraccioni, "Pare parecchio Parigi”. La scelta era caduta sulArcadia di Stezzano. Da 40 giorniè diventata mamma, ma non per questo ha deciso di chiudersi in casa e trascurare le sue passioni, fra cui il. ...