Alberi monumentali in Emilia Romagna | aggiunti 36 all’elenco | ecco quali e dove vederli

(Di mercoledì 24 gennaio 2024) Bologna, 24 gennaio 2024 – La Regioneha reso noto l'ingresso delle 36 nuove tutele che andranno ad aggiornare la lista deglisul territorio. Il numero totale degli, considerati come tali in base ad una serie di specifiche caratteristiche, sale così a 685 nel territorio regionale. Quando un albero viene definito monumentale Per albero monumentale si intende un albero avente determinate caratteristiche, che possono riguardare l'età, la dimensione, la specie o la rarità botanica. A questi connotati possono aggiungersi il valore ecologico che possiede, la posizione dominante che può ricoprire in un paesaggio e persino il legame con avvenimenti storici, culturali e religiosi. Gli, ...

“L’ultima” Farnia di Castelsangiovanni e il Cedro di Castell’Arquato. Sono questi i due nuovi alberi monumentali (nelle foto) che arricchiscono il patrimonio della provincia di Piacenza. Si tratta di ...Si arricchisce l’elenco degli alberi monumentali in Emilia-Romagna. Piante selezionate in base ad una serie di caratteristiche – età e dimensione, rarità botanica, per ricordare le principali – che ...NAPOLI - "Come se non bastassero i disastri alla viabilità causati dal dispositivo di traffico, con la pedonalizzazione di una parte dell'area antistante via ...