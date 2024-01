Alba muore per un malore durante gli allenamenti | la giovane promessa dell’atletica aveva 23 anni

Leggi su thesocialpost

(Di mercoledì 24 gennaio 2024) Il mondoè in lutto. È morta infatti all’età di soli 23Cebrian. L’atleta spagnola è deceduta lunedì 22 gennaio a causa di un arresto cardiaco, mentre si allenava sulla pista di atletica La Vall d’Uixó di Castellón.era una mezzofondista, esperta dei 1.500 e dei 3.000 metri a ostacoli. Era considerata una delle grandi promesseleggera mondiale.Leggi anche: Tragedia in montagna: trovata morta una ragazza di 21Il commovente messaggio social del ragazzo diCebrian “So solo che non ti dirò mai addio. – questo il commovente messaggio postato sui social dal fidanzato dicon il quale stava insieme da quandono 13– Non voglio che tu ti separi mai da ...